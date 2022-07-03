GAÜ yaz dönemi Pedagojik Formasyon Başvuruları için son tarih 6 Temmuz 2022

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Pedagojik Formasyon programı son başvuru tarihinin 6 Temmuz Çarşamba günü olduğu açıklandı.

GAÜ’nün 2021-2022 Akademik yılı Yaz Dönemi, KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon programı ile ilgili yapılan açıklamada, Lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade edildi.

2021-2022 Akademik Yılı Yaz Dönemi İçin Pedagojik Formasyon Programı Son Başvuru Tarihi: 6 Temmuz Çarşamba Günü

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada “2021-2022 Akademik yılı Yaz Dönemi için Pedagojik Formasyon programı son başvuru tarihini 6 Temmuz Çarşamba günü olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Yalnızca KKTC uyruklu; üniversitelerin Lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Yaz döneminde 4; güz döneminde ise 6 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde tamamlanacak olan programda, alanında uzman deneyimli akademisyenlerimiz eğitim boyunca, öğrencilerimize kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır. Pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan öğretmen adayları, tüm KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev alabileceklerdir” ifadeleri de kullanıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri, 0850 650 2000 – 0548 870 8717 numaralı telefon numaraları ya da [email protected] e-mail adresine başvurabileceği ifade etti.