Tokatlıoğlu: Yaşananların normalleştirilmesi demokrasimiz için tehlikelidir

Demokrasinin ciddi yara aldığı, siyaset yapmanın anlamsızlaştığını belirten Tokatlıoğlu, “Son üç hükümete baktığımızda, hükümet kurma görevi alındıktan sonra yapılan partilerle görüşmeler kurgu duruyor. Önceden dizayn edilmiş bir hükümet kuruluyor sonunda. Bu defa da aynı şekilde olacağını artık sadece siyasiler değil tüm toplum öngörüyor. Genel Başkanımızın ve vekillerimizin bir süredir söylediği gibi UBP’nin kurultayından %61 oyla Genel Başkan seçilen kişinin dışında herhangi bir vekile hükümeti kurma görevi verilmesi meşru ve demokratik değildir” diye konuştu.

Ülkede yaşananların demokrasi ve hukuk devleti anlayışını tehlikeye soktuğunu aktaran HP Genel Sekreteri, siyaset yapmanın anlamsızlaşacağı günlere doğru gidildiği uyarısında bulundu. Tokatlıoğlu şöyle konuştu: “UBP’nin milletvekilleri toplanarak hükümeti kurma görevinin kime verileceği konusunda bir değerlendirme yaptılar. Sayın Faiz Sucuoğlu’nun istediği karar alınamadığı için, Parti Meclisi’nde bir aday belirlemeyi tercih etti ve çarşamba gününü işaret etti. Büyük ihtimalle Parti Meclisi’nde Faiz Sucuoğlu’nun istediği ismin belirlenmesi tehlikesine karşı, Cumhurbaşkanı görevi alelacele, yangından mal kaçırır gibi Ünal Üstel’e verdi. UBP kurultayında en düşük oyu alan Genel Başkan adayı Ünal Üstel, bu görevi almış oldu. Bu durumun meşruiyeti hem UBP içinde hem de toplum tarafından sorgulanması gerekiyor. Yaşananların normalleştirilmesi demokrasimiz için tehlikelidir. Artık siyaset zeminini ve anlamını kaybetmeye başladık. Siyasetin zemini demokrasidir, hukuk devletidir. Eğer biz demokrasiyi, yasalara uymayı, hukuk devletini korumayı kabullenmezsek günün sonunda demokratik olmayan, siyaset yapmanın anlamsızlaşacağı bir ülkeye sahip oluruz.”