Ekonomi

Tokai’nin üreticisi Sebat Çakmak satıldı

10 Aralık 2019

Ülker’i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding çatısı altındaki şirketlerden Gözde Girişim yüzde 100 sahibi olduğu Sebat Çakmak’ı sattı. Sebat’ın ürettiği Tokai markası “Çakar çakmaz çakan çakmak” reklam sloganı ile tanınıyordu…

Borsa’da hisseleri işlem gören Gözde Girişim Sermayesi’nin sahip olduğu Sebat Çakmak 35 milyon lira bedelle Can Holding‘e satıldı.

Sebat Çakmak, Tokai marka çakmakların üreticisi olarak tanınıyor. Ana ortakları arasında Yıldız Holding, Kökler Yatırım Holding, Üs Holding ve Templeton Yatırım Fonu olan Gözde Girişim, yüzde 100’üne sahip olduğu Sebat Çakmak’ı Can Uluslararası Yatırım Holding’e sattığını KAP’a bildirdi. Satın almayı gerçekleştiren Can Holding ise adını son olarak Bilgi Üniversitesi’nin alımı ile duyurmuştu.

Gözde Girişim’den KAP’a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira oldu.Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu’ndan izin alınacak. Sebat Çakmak’ın satışından gelen para ile Gözde Girişim finansal borçlarını azaltmayı hedefliyor.



Etiketler

İlgili Makaleler

döviz

10 Aralık 2019 döviz kurları

10 Aralık 2019

Bütçenin geneli üzerine görüşmeler tamamlandı

9 Aralık 2019
Ayşegül Baybars

Beyarmudu İmar Planı onaylandı

9 Aralık 2019

Atun: Ekonomide özellikle son 2 yıldır ciddi bozulma var

9 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı