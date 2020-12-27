TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı

Doğuştan elektrikli platform hangi aşamada?

Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımları tamamlandı Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik, simülasyonları tamamlandı Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu İleri sürücü destek sistemleri & bağlantılılık mimarisi oluşturuldu

ÇALIŞAN SAYISI YÜKSELDİ

Tedarik konusuna da değinilen paylaşımda, yüzde 75’i Türkiye’de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçinin seçildiği ifade ediliyor. TOGG’da çalışan sayısı son 1 yılda 113’ten 280 kişiye yükseldi.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20’ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

TOGG tarafından açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP’in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.

NEREDE ÜRETİLECEK?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor.

TOGG yerli otomobil 2022 yılında piyasaya sürülecek ve ilk etapta C segmenti SUV aracın üretimi yapılacak.