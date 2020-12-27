Elazığ’daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı

Elazığ’da saat 9.37’de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında iş yerlerindeki vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir binada ise bir vatandaş depremin korkusuyla kendini camdan aşağı attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Aşağı atlayan ve yaralanan adamın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yere yığılıp kalan şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.