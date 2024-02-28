Togay Tantura Las Vegas Open Bilardo Turnuvasında görev yaptı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon hakemlerinden Togay Tantura, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Las Vegas Open turnuvasındaki tek Kıbrıslı Türk Hakem olarak görev yaptı. 21 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Las Vegas Open Bilardo Turnuvasında ülkemizin başarılı bilardo hakemi Togay Tantura Dünyanın en prestijli bilardo turnuvasında başarılı bir şekilde görev yaptı. Las Vegas’ta düzenlenen turnuva erkekler10 top, kadınlar 9 top-10 top müsabakalarının yanında Predator WPA Dünya 10 Top Erkekler Şampiyonasına da ev sahipliği yaptı. Uluslararası birçok turnuvalarda hakemlik yapan Togay Tantura, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Las Vegas Open turnuvasındaki tek Kıbrıslı Türk hakem olarak katılan ve başarılı bir performans ortaya koyarak dikkat çekti.

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