Darts Birinci Liginde 15. hafta tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts Birinci Liginde 15. hafta tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts Birinci Liginde 15. hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan Birinci lig 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nün bay geçtiği haftada ilk beş sırada yer alan takımlarının tümü hanelerine 3 puan daha yazdırmayı başardılar.


Genel sıralamanın değişmediği 15. hafta karşılaşmaları sonucunda Fota Darts Derneği 42 puanla liderliğini korudu.

 

Gecede alınan sonuçlar ve puan tablosu şöyle;

 

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Tags:Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
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