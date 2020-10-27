TOFAŞ’tan yeni Egea Cross modeli

Dev otomobil markası TOFAŞ’ın yeni Egea Cross modeli.

Corona virüs gölgesinde geçen 2020 yılında dev fuarların iptali ile otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel lansmanlara yöneldi.

Tofaş’ın Egea model ailesi kapsamlı bir şekilde yenilenirken, markaya Egea Cross modeli de eklendi.

Tofaş’tan yapılan açıklamaya göre, markanın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, 225 milyon dolarlık yatırımla yeni görünümüne kavuştu.

Egea, sedan, hatchback ve station wagondan oluşan üç gövde tipine ek olarak yeni Egea Cross ile genişliyor. Tamamen yenilenen Egea Ailesi’nde ilk olarak yeniden yorumlanan ön ızgara dikkat çekiyor. Izgarada yer alan diğer önemli yeniliği ise yeni logo oluşturuyor.

Fiyatlara dair henüz bir açıklama olmasa da yeni Egea’nın, 2021 Ocak itibarıyla yollarda olması bekleniyor.