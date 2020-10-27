İtalya’da 1 euroya satılık evler!

İtalya’nın Sicilya Adası’nda Salemi kasabasındaki terk edilmiş evler, 1 Eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacak.

İtalya’nın Sicilya Adası’nda yer alan Salemi Kasabasındaki terk edilmiş evlerin, 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacağı belirtildi.

Salemi’deki evlerin gelecek ay 1 Eurodan başlayan fiyatlarla açık artırma usulü satılacağı kaydedildi.

Salemi Belediye Başkanı Domenico Venuti, Sicilya’nın Belice Vadisi’nde 1968’de yaşanan depremin ardından en az 4 bin kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, Salemi’ye yeni bir soluk gelmesi için böyle bir proje başlattıklarını kaydetti.