TMT Bayraktarı Osman Efe yaşamını yitirdi

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Bayraktarı emekli komutan Osman Efe hayatını kaybetti.

Osman Efe’nin vefatını Gazeteci Ahmet Tolgay duyurdu.

Tolay’ın paylaşımı şöyle;

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ünlü bir TMT komutanı olarak yazdırdı adını…

Küçük Kaymaklı ve Hamitköy direnişleri anıldığında onun adı baş sıralarda geçer… Bir direniş ikonu olarak tarihimizdeki silinmez yerini alan Şehit Hüseyin Ruso’nun, Küçük Kaymaklı savaşındaki silah arkadaşıydı… Halkımızın maruz kaldığı bu amansız yaprak dökümünde Osman Efe komutanımızı da sonsuzluğa uğurladık…

TMT mücadelesi ve bu mücadelenin isim yapmış kahramanalarıyla ilgili döneme dair çok önemli yaşanmışlıkları, anıları vardı ki, kimi zaman bunları seslendirdi… Küçük Kaymaklı’nın nasıl düştüğüne dair tüm bildiklerini açıklamadı… Ne yazık ki yaşanmışlıklarına, anılarına ve TMT mücadele dönemine ait bildiklerini toplumsal bellek adına kitaplaştıramadan nice sırrı ile birlikte sonsuzluğa göçtü… Ruhu şad, mekanı cennet olsun TMT efsanesi Osman Efe’nin ailesinin, Küçük Kaymaklı ve Hamitköy’ün ve de sevenlerinin başı sağ olsun… Osman Efe de giderken düşünüyorum; kaç tane gerçek TMT’ci kalmış ki hayatta?.. Onlara sahip çıkmamız, bildiklerini kayda alabilmek adına onlarla yakın temasta olmamız toplumsal yükümlülüğümüzdür… Yeni nesiller tarihimizi yeterince bilmiyorlar ve bu tarihin tanıkları, bu tarihin yaratıcıları beyaz atlarına binerek teker teker gidiyorlar…”