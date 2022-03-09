TL’nin değer kaybı hızlandı: Euro 16 TL’yi aştı

Güne 15,8563 ile başlayan Euro kuru, saat 12:24 itibarıyla %1,81 artışla 16,0903 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,5959, en yüksek 15,9432 seviyelerini gören Euro, günü 15,8584 seviyesinde kapattı. Euro, 11.02.2022 tarihinde 15,2812 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,0903 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Dolar Güne 14,4534 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 12:24 itibarıyla %1,51 artışla 14,6685 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,3429, en yüksek 14,6013 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,4497 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 11.02.2022 tarihinde 13,4400 ile son bir ayın en düşük, 09.03.2022 tarihinde ise 14,6679 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,6685 TL‘ye karşılık gelmektedir.