TL eriyor: Sterlin 12.5687 TL

İstanbul serbest piyasada dolar 9,1620 liradan, Euro 10,6330 liradan Sterlin ise 12.5687 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,1600 liradan alınan dolar, 9,1620 liradan satılıyor. 10,6310 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 10,6330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1040 lira, Euronun satış fiyatı ise 10,5260 lira olmuştu.
Alış
Satış
Yüksek
Düşük
Değişim
|USD – Amerikan Doları
|9,1578
|9,1615
|9,1885
|9,0704
|%0,92
|09:14
|EUR – Euro
|10,6341
|10,6439
|10,6694
|10,5302
|%0,95
|09:14
|GBP – İngiliz Sterlini
|12,5389
|12,5520
|12,5687
|12,4106
|%1,05
|09:14
|CHF – İsviçre Frangı
|9,9378
|9,9440
|9,9449
|9,8184
|%1,28
|09:14
|CAD – Kanada Doları
|7,3782
|7,3788
|7,3592
|7,3806
|%1,14
|09:14