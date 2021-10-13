TL değer kaybetmeye devam ediyor

Türk Lirası’nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar 9,0967 TL, Euro 10,5141 TL ve Sterlin de 12.3787 TL ile rekor kırdı.

Pazartesi günü Türkiye’de piyasaların kapalı olduğu saatlerde 9 seviyesini aşan Dolar/TL kuru, haftanın geri kalan günlerinde sürekli rekor kırdı. Güne 9,0373 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 16:19 itibarıyla %0,58 artışla 9,0871 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,9803, en yüksek 9,0468 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 9,0403 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 14.09.2021 tarihinde 8,4072 ile son bir ayın en düşük, 13.10.2021 tarihinde ise 9,0967 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 9,0871 TL‘ye karşılık gelmektedir.





Euro’dan yeni rekor

Güne 10,4530 ile başlayan Euro kuru, saat 16:19 itibarıyla %0,65 artışla 10,4993 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,3820, en yüksek 10,4719 seviyelerini gören Euro, günü 10,4325 seviyesinde kapattı. Euro, 13.09.2021 tarihinde 9,9384 ile son bir ayın en düşük, 13.10.2021 tarihinde ise 10,5141 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,4993 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Sterlin 12.37 TL’yi aştı

Güne 12,3005 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 16:19 itibarıyla %0,68 artışla 12,3777 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,2238, en yüksek 12,3113 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,2944 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 15.09.2021 tarihinde 11,6403 ile son bir ayın en düşük, 13.10.2021 tarihinde ise 12,3787 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 12,3777 TL‘ye karşılık gelmektedir.