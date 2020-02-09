Kıbrıs

TKP-YG: Asgari ücret yoksulluk sınırının altında olmamalıdır

9 Şubat 2020
mehmet-davulcu

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen yeni asgari ücretin belirlenmemesinin çalışan kesimleri mağdur ettiğini ifade ederek, asgari ücretin bir an önce yoksulluk sınırının altında olmadan ve 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere belirlenmesini istedi.

Davulcu yazılı açıklamasında, yeni asgari ücretin belirlenmemesinin “son derece çirkin ve kabul edilemez bir davranış biçimi” olduğunu ifade ederek, Asgari Ücret Saptama Komisyonunun işlevini yerine getirmekten çok uzak olduğunu savundu ve eleştirilerde bulundu.

Türkiye’de yapılan yoksulluk sınırı ve açlık sınırı çalışmalarına göre bir kişinin aylık yaşam maliyeti tutarının 2 bin 526 TL, aynı çalışmaya göre yoksulluk sınırının ise 6 bin 705 TL olduğunu ifade eden Davulcu, şunları kaydetti:

“Türkiye ile ülkemiz arasındaki mal ve hizmetlerdeki fiyat farklılığı ve arasan geçen 4 aylık süredeki fiyat değişiklikleri de dikkate alındığında ülkemizdeki yoksulluk sınırının 10 bin TL civarında olduğu görülebilmektedir.

Ülkemizde asgari ücreti yasasının öngördüğü yaşam standartını düzenleyecek şekilde belirleme görevi hükumet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nındır. Bu bakımdan, hükumeti yeni asgari ücreti yoksulluk sınırının altında olmayacak miktarda ve geriye dönük olarak 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde belirleyip ilan etmeye davet ederiz.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Uluçay, Mesarya bölgesindeki belediyeleri ziyaret etti

Uluçay, Mesarya bölgesindeki belediyeleri ziyaret etti

8 Şubat 2020
Photo of Güney Kıbrıs 240 milyon euro’luk Fransız füzesi alıyor

Güney Kıbrıs 240 milyon euro’luk Fransız füzesi alıyor

8 Şubat 2020
Photo of Trodos’a giden bütün yollar kar yağışı yüzünden kapandı

Trodos’a giden bütün yollar kar yağışı yüzünden kapandı

8 Şubat 2020
Photo of Yılın ilk karı Görneç’e düştü

Yılın ilk karı Görneç’e düştü

8 Şubat 2020
Photo of En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi

En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi

8 Şubat 2020
Photo of Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

8 Şubat 2020
Photo of Akçay’da kavga

Akçay’da kavga

8 Şubat 2020
Photo of Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

8 Şubat 2020
Photo of Rum Meclisi, koronavirüse karşı alınan tedbirler konusunda bilgilendirildi

Rum Meclisi, koronavirüse karşı alınan tedbirler konusunda bilgilendirildi

8 Şubat 2020
Photo of Başbakan Tatar, Pazartesi Londra’ya gidiyor

Başbakan Tatar, Pazartesi Londra’ya gidiyor

8 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı