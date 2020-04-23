SürmanşetTürkiye

TK-1920 Gökyüzünde ay-yıldız çizdi

23 Nisan 2020
gökyüzüne ay yıldız çizdi

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çizdi.

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çizdi

gökyüzüne ay yıldız çizdi gökyüzüne ay yıldız çizdi gökyüzüne ay yıldız çizdi

Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’ndan 09.00’da kalkan TK-1920 sefer sayılı uçak havada 23 Nisan’a özel olarak iz bırakacak.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de benzin ve motorinde büyük indirim

Türkiye’de benzin ve motorinde büyük indirim

22 Nisan 2020
Photo of Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir

Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir

22 Nisan 2020
Photo of AK Parti Sözcüsü: Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir

AK Parti Sözcüsü: Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir

21 Nisan 2020
Photo of Beşiktaş’ta Loris Karius ile yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta Loris Karius ile yollar ayrıldı

21 Nisan 2020
Photo of FT: AKSA’ya 2.5 milyon dolarlık rüşvet iddiası

FT: AKSA’ya 2.5 milyon dolarlık rüşvet iddiası

21 Nisan 2020
Photo of Koronavirüs bulaşan Çinli doktorların ten rengi koyulaştı

Koronavirüs bulaşan Çinli doktorların ten rengi koyulaştı

21 Nisan 2020
Photo of Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı

Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı

21 Nisan 2020
Photo of Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı

Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı

21 Nisan 2020
Photo of Erdoğan: Bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz

Erdoğan: Bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz

21 Nisan 2020
Photo of NASIL GEÇTİ HABERSİZ AH O 1.5 AY

NASIL GEÇTİ HABERSİZ AH O 1.5 AY

21 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı