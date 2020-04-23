Köşe Yazarları

En büyük hazine sağlık

23 Nisan 2020
Ali Yöney
Ali Yöney

Coronovirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkileri yoğun bir şekilde cereyan ediyor. İnsanoğluna sağlığın ne kadar büyük hazine olduğunu öğretmiş oldu. Bu salgın dünyanın bir kısmını, ya da yılın bir zamanını değil, ayırt etmeksizin tüm insanlığa saldırdı.

Coronavirüs önlemlerinin uygulandığı kendi ülkemizde de sağlıklı sporun yeniden başlaması için tarih tartışılıyor. İşin aslı Devletimizin bilim kurulunun alınacak kararlar doğrultusunda yeniden spora başlaması belirlenebilir.

Eğer başlama kararı alınırsa Bilim Kurulu’nun belirleyeceği tedbirler neticesinde sporcu sağlığı için her kulübün başında uzman bir doktorun olması gerektiği düşüncesindeyim.

Dünya’da FİFA’ya bağlı ülkelerin futbol kulüpleri tam donanımlı kadro yapıları ile FIFA’ya üye olmak zorundadırlar. Biz maalesef herhangi bir kuruma üye olmadığımıza göre onları örnek göstermeyelim.

Yaşanan süreçte kurumlar arası tartışmalar devam ediyor.

Futbolcular, alınacak herhangi bir karar aşamasında aile fertlerinin düşüncesinin de çok önemli olduğunu vurgulamasını yapıyorlar.

Her şeyin başı sağlık söyleminde tüm kesimler hemfikirken, sağlıklı spor yapabilmek için belirli bir süre gönüllü olarak hep birlikte erteleyelim..

Aceleci olmayalım..

Durum ciddi, çok ciddi.

Dünyada yaşananları gördükten sonra biraz daha SABIR…

Herşey yoluna girmiş olduktan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Hayat çok şeye gebe…

Yaşam eskisi gibi olmayacak.

Kahramanca çalışan sağlık çalışanları için evinizde kalın, sabredin.



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