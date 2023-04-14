Tirmen’de Enduro heyecanı yaşanacak

Motosiklet sporlarında organizasyonlar yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), sezonun 2.Enduro yarışını bu hafta sonu gerçekleştiriyor. Tirmen’de yapılacak olan Polaris 2023 Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Şubat ayı sonunda Kalavaç’ta yapılan sezon açılışının ardından sezonun ikinci yarışına da büyük ilgi olması bekleniyor.

16 Nisan Pazar günü yapılacak yarış saat 10.00’da başlayacak. 12 kilometrelik etabın biri deneme olmak üzere toplam üçer kez geçilmesinin ardından en iyi dereceye göre sınıflarda ilk üç belirlenecek ve ödül töreni yapılacak. Kros Motosiklet ve ATV araçlara açık olan organizasyonda MX1A, MX1B, MX1C, MX2A, MX2B, Gençler ve Kadınlar olmak üzere 7 sınıfa ayrılan motosikletlerin yanı sıra ATV’ler de ATV1 ve ATV 2 olmak üzere sınıflara ayrılacak.

Polaris’in ana sponsorluğunun yanı sıra Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik, Berna Güzel İşletmeleri, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak sezonun ikinci yarışı için 29 sporcu kayıt işlemlerini tamamladı. 14 Nisan Cuma akşamüzeri 17.00’de kayıtlar kapanacak.