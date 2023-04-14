Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-13 Nisan tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Northernland Kıbrıs Kupası, AKSA 1.Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Vatanseven (Dörtyol) 1 Maç

Hakan Yazıcı (Mormenekşe) 1 Maç

Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Kemal Sesigüzel (Mormenekşe) 1 Maç

Ahmet Yazıcı (SFC Boğaziçi) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Aziz Topel Duyuran (Mormenekşe)

Murat Gertik (Düzkaya)

Mahmut İzoğlu (Esentepe)

Mehmet Biricik (Yenierenköy)

Mustafa Özbek (İncirli)

Mustafa Yaşar (Lapta)

Mehmet Kuşçu (Düzkaya)

Devran Ali Güneş (Esentepe)

Fevzican Şahin (Ünimar Maraş)

Arda Mehmet Ersever (Baf Ülkü Yurdu)

Fatin Çeker (M. Hacıali Yılmazköy)

Suat Varıp (M. Hacıali Yılmazköy)

Burak Kantar (Yeniboğaziçi)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 18784 maç numarası ile Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda gerçekleşen Yenierenköy TSK – Mormenekşe GBSK AKSA 1. Lig müsabakasında, Yenierenköy TSK, 1088 lisans numaralı Antrenörü Cenk Osman Şener, müsabaka esnasında disiplin ihlali nedeni ile hakem tarafından oyun alanı dışına ihraç edilmesini müteakip tribünlerden hakemlere yönelik ağır hakaret, küfür içerikli sözler sarf ettiği cihetle, DS-16/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Mezkur sevk kararına istinaden gerçekleşen duruşmaya, savunma hakkını kullanabilmek için iştirak etmemiştir. Konuya ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirme ve incelediğimiz hakem raporları neticesinde, Cenk Osman Şeren’in DT 41’nci maddeyi ihlal ettiğine bulgu yaparız.

Sonuç olarak, Yenierenköy TSK 1088 lisans numaralı Antrenör Cenk Osman Şener’e DT 41(1)’in ihlalinden dolayı 41 (1) ( c) uyarınca 3 (Üç) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği karar verilmiştir.