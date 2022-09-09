Tıraş: Tek adaylık seçim olmaz, partime hizmet etmekten gurur duyarım

Ulusal Birlik Partisi 11 Eylül Pazar günü olağanüstü kurultaya gidecek. Başbakan Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada kurultayda tek aday olacağını, hem Başbakan hem Genel Başkan olarak yola devam edeceğini söylemişti. Havadis’e konuşan UBP Girne İlçesi’nin önde gelenlerinden Sertan Tıraş, UBP Başkanlığı’na aday olacağını söyledi. Tıraş yaptığı açıklamada “UBP başkanlığı için adayım. Demokrasinin çalışması lazım. Öyle tek adaylık seçim olmaz. UBP büyük ve güçlü bir partidir, hizmet etmekten gurur duyarım “ dedi”