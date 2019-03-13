Kıbrıs

Tıp-İş, halkı organ bağışında bulunmaya davet etti

13 Mart 2019

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), halkı organ bağışında bulunmaya davet etti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına yapılan Dr. Şükrü Onbaşı imzalı açıklamada, böbrek hastalıkları ve böbrek hastalıkları ile mücadeleye dikkat çekmek amaçlı dünyada her yıl mart ayının ikinci perşembesinin Dünya Böbrek Günü olarak kabul gördüğü belirtilerek, ülkemizde yaklaşık 300 kronik böbrek hastasının hemodiyaliz veya periton diyalizi ile hayata tutunmaya devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemizde de yasal desteğe sahip olmasına rağmen organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli husus organ ve doku bağışının temini, bu bağışın artırılması için kamuoyunda bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gereklidir. Bu konuda bütün eğitim kurumlarına, basına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda yarın 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:30da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi’nde organ bağışı kampanyası düzenlenmiştir. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak duyarlı halkımızı organ bağısında bulunmaya davet ediyoruz. Organlarımız toprak olmasın, bir başkasına hayat olsun!”

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