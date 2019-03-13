Londra’da ”Kıbrıs Türk Toplumu Ödülleri”ni kazananlar açıklandı
İngiltere’de ilk kez düzenlenen “Kıbrıs Türk Toplumu Ödül Töreni ve Balosu” geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Londra’daki Regency Banqueting Suite’te düzenlendi.
Başbakan Tufan Erhürman ve eşinin de katıldığı etkinlikte, altı ayrı branşta kişi ve kurumlara ödüller verildi.
Etkinliğe, İngiltere ve Kıbrıs’tan yaklaşık 400 misafir katıldı. Davetliler arasında, Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Joanne McCartney ve KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı da vardı.
102 sivil toplum örgütünün aday gösterdiği altı ayrı kategorideki beşer kişi için 3 bin 38 kişi oy kullandı.
Oylar Ocak ayı içerisinde, Enfield Belediye Lideri Alev Cazımoğlu, tanınmış belediye meclisi üyelerinden Nick Halebi, Yeminli Muhasip Altan Kemal ve gazeteci Faruk Eskioğlu tarafından sayıldı.
Kazananlar, Ödül Gecesi’nde açıklandı. Kazananlara ödüllerini Başbakan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş ile diğer yetkililer verdi.
Kazananlar ve adayların listesi şöyle:
Genç Toplumsal Başarı
Birinci Huriye Çiftcioğlu
İkinci Mehmet Gazioğlu
Aday Bayram Çubuk
Aday Tolga Özküm
Aday Nafiya Horozoğlu
Toplumsal Başarı – Erkek
Birinci Erim Metto JP
İkinci Husayn Hashim El Bakayi
Aday Esat Mustafa
Aday Dr Teoman Sırrı MBE
Aday Ahmet Havalı
Toplumsal Başarı – Kadın
Birinci Türkay Hadji-Filippou
İkinci Tünay Hussein
Aday Baroness Meral Hussein-Ece OBE
Aday Sevtap Kemal
Aday Arife Retvan
Yılın Örgütü
Birinci Turkish Cypriot Community Association
İkinci Tottenham Park Cemetery Action Group
Aday Limasollular Derneği
Aday Turkish Language Culture & Education Consortium UK
Aday İkinci Bahar
Yılın Uluslararası Örgütü
Birinci Cyprus Islamic Association
İkinci Limasollular Derneği UK
Aday Inner Wheel
Aday Cağdaş Music Group
Aday Mağusa İnsiyatifi
Yaşam Boyu Başarı
Birinci Sevtap Kemal
İkinci Osman Balıkçıoglu
Aday Yaşar İsmailoğlu
Aday Ertanç Hidayettin
Aday Akile Işın.