Londra’da ”Kıbrıs Türk Toplumu Ödülleri”ni kazananlar açıklandı

İngiltere’de ilk kez düzenlenen “Kıbrıs Türk Toplumu Ödül Töreni ve Balosu” geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Londra’daki Regency Banqueting Suite’te düzenlendi.

Başbakan Tufan Erhürman ve eşinin de katıldığı etkinlikte, altı ayrı branşta kişi ve kurumlara ödüller verildi.

Etkinliğe, İngiltere ve Kıbrıs’tan yaklaşık 400 misafir katıldı. Davetliler arasında, Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Joanne McCartney ve KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı da vardı.

102 sivil toplum örgütünün aday gösterdiği altı ayrı kategorideki beşer kişi için 3 bin 38 kişi oy kullandı.

Oylar Ocak ayı içerisinde, Enfield Belediye Lideri Alev Cazımoğlu, tanınmış belediye meclisi üyelerinden Nick Halebi, Yeminli Muhasip Altan Kemal ve gazeteci Faruk Eskioğlu tarafından sayıldı.

Kazananlar, Ödül Gecesi’nde açıklandı. Kazananlara ödüllerini Başbakan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş ile diğer yetkililer verdi.

Kazananlar ve adayların listesi şöyle:

Genç Toplumsal Başarı

Birinci Huriye Çiftcioğlu

İkinci Mehmet Gazioğlu

Aday Bayram Çubuk

Aday Tolga Özküm

Aday Nafiya Horozoğlu

Toplumsal Başarı – Erkek

Birinci Erim Metto JP

İkinci Husayn Hashim El Bakayi

Aday Esat Mustafa

Aday Dr Teoman Sırrı MBE

Aday Ahmet Havalı

Toplumsal Başarı – Kadın

Birinci Türkay Hadji-Filippou

İkinci Tünay Hussein

Aday Baroness Meral Hussein-Ece OBE

Aday Sevtap Kemal

Aday Arife Retvan

Yılın Örgütü

Birinci Turkish Cypriot Community Association

İkinci Tottenham Park Cemetery Action Group

Aday Limasollular Derneği

Aday Turkish Language Culture & Education Consortium UK

Aday İkinci Bahar

Yılın Uluslararası Örgütü

Birinci Cyprus Islamic Association

İkinci Limasollular Derneği UK

Aday Inner Wheel

Aday Cağdaş Music Group

Aday Mağusa İnsiyatifi

Yaşam Boyu Başarı

Birinci Sevtap Kemal

İkinci Osman Balıkçıoglu

Aday Yaşar İsmailoğlu

Aday Ertanç Hidayettin

Aday Akile Işın.