Kıbrıs

Londra’da ”Kıbrıs Türk Toplumu Ödülleri”ni kazananlar açıklandı

13 Mart 2019

İngiltere’de ilk kez düzenlenen “Kıbrıs Türk Toplumu Ödül Töreni ve Balosu” geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Londra’daki Regency Banqueting Suite’te düzenlendi. 

Başbakan Tufan Erhürman ve eşinin de katıldığı etkinlikte, altı ayrı branşta kişi ve kurumlara ödüller verildi.

Etkinliğe, İngiltere ve Kıbrıs’tan yaklaşık 400 misafir katıldı. Davetliler arasında, Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Joanne McCartney ve KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı da vardı.

102 sivil toplum örgütünün aday gösterdiği altı ayrı kategorideki beşer kişi için 3 bin 38 kişi oy kullandı.

Oylar Ocak ayı içerisinde, Enfield Belediye Lideri Alev Cazımoğlu, tanınmış belediye meclisi üyelerinden Nick Halebi, Yeminli Muhasip Altan Kemal ve gazeteci Faruk Eskioğlu tarafından sayıldı.

Kazananlar, Ödül Gecesi’nde açıklandı. Kazananlara ödüllerini Başbakan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş ile diğer yetkililer verdi.

Kazananlar ve adayların listesi şöyle:

Genç Toplumsal Başarı
Birinci                        Huriye Çiftcioğlu
İkinci                          Mehmet Gazioğlu
Aday                           Bayram Çubuk
Aday                           Tolga Özküm
Aday                         Nafiya Horozoğlu

Toplumsal Başarı – Erkek
Birinci                        Erim Metto JP
İkinci                          Husayn Hashim El Bakayi
Aday                           Esat Mustafa
Aday                           Dr Teoman Sırrı MBE
Aday                          Ahmet Havalı

Toplumsal Başarı – Kadın
Birinci                        Türkay Hadji-Filippou
İkinci                          Tünay Hussein
Aday                           Baroness Meral Hussein-Ece OBE
Aday                           Sevtap Kemal
Aday                          Arife Retvan

Yılın Örgütü
Birinci                        Turkish Cypriot Community Association
İkinci                          Tottenham Park Cemetery Action Group
Aday                           Limasollular Derneği
Aday                           Turkish Language Culture & Education Consortium UK
Aday                          İkinci Bahar

Yılın Uluslararası Örgütü
Birinci                        Cyprus Islamic Association
İkinci                          Limasollular Derneği UK
Aday                           Inner Wheel
Aday                           Cağdaş Music Group
Aday                           Mağusa İnsiyatifi

Yaşam Boyu Başarı
Birinci                        Sevtap Kemal
İkinci                          Osman Balıkçıoglu
Aday                           Yaşar İsmailoğlu
Aday                           Ertanç Hidayettin
Aday                          Akile Işın.

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