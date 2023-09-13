Tıp-İş Başkanı Onbaşı’dan reçete açıklaması

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Şükrü Onbaşı, ilaç takip sisteminin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Onbaşı, reçete dolandırıcılığı konusunda yaptığı yazılı açıklamada Tıp-İş’in tespit ve önerilerini şöyle paylaştı:

“Kronik hastaların reçetelerinin aydan aya değil de doktorun hastası için uygun göreceği 3, 6 veya 12 aylık reçeteler şeklinde düzenlenmesi, reçete yazılma sıklığını da vatandaşın zaman kaybını ve diğer mağduriyetleri de azaltır.

Mevcut reçete düzenleme sistemindeki suiistimale açık noktaların giderilmesi ve ilaç takip sisteminin bir an önce devreye sokularak ülkeye giren ilaçların hastaya ulaşana kadar takip edilmesi elzemdir.

Sigortalı vatandaşların kamu sağlık merkezlerinden tam anlamıyla ücretsiz hizmet alamadığını, hastane eczanesinde olmayan ilaçların özel eczanelerden ücret karşılığında temin edildiğini defalarca dile getirdik. Sosyal sigorta kapsamındaki ilaçların veya sigorta reçetelerinin tüm kamu sağlık merkezlerinde tüm kamu hekimleri tarafından da yazılabilmesi gerekliliğini savunduk. Bu bağlamda Çalışma Bakanlığı’na yardıma ve iş birliğine hazır olduğumuzu bildirir, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”