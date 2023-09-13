Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk ve Genç Parkı açıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Eylül 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk ve Genç Parkı açıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk ve Genç Parkı, Girne’de açıldı.

Cengo-V- Girne Püsküllü  Çocuk ve  Genç Parkı, Girne’de açıldı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, park, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve  Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği kapsamında,  Girne ve Rize belediyeleri desteğiyle, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, gönüllü iş insanları ve   sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı tarafından hayata geçirildi.


Püsküllü bölgesi Yunus Emre Sokak’ta  yer alan 850 metrekarelik alanı kapsayan  parkta, çocuk ve gençler için  yarı basketbol sahası, salıncak, kaydırak, çağdaş oyun üniteleri, kil ve kerpiçten inşa edilen Toprak Büfe, dinlenme alanları, depo, engellilerin kullanımına uygun tuvaletler ve yeşil alan var.

-Şenkul

Girne Belediye  Başkanı Murat Şenkul parkın açılışında yaptığı konuşmada; Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun anısını yaşatacak böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Şenkul, Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun  anısını yaşatmak için vakıf kuran ailesini ve park projesine  katkı koyan herkesi kutladı.

-Parkı Tatar çifti açtı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, törene katılan çocuklarla birlikte, ölümsüzlüğü temsil eden zeytin ağacına bağlanan kırmızı kurdeleyi keserek  parkın açılışını yaptı.

2,5 yaşında Nöroblastoma tanısı konan Süleyman Cengiz Eminoğlu, 2019’da 9 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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Tags:Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk ve Genç ParkıGirnepark
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