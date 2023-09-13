Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk ve Genç Parkı açıldı

Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk ve Genç Parkı, Girne’de açıldı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, park, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği kapsamında, Girne ve Rize belediyeleri desteğiyle, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, gönüllü iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı tarafından hayata geçirildi.

Püsküllü bölgesi Yunus Emre Sokak’ta yer alan 850 metrekarelik alanı kapsayan parkta, çocuk ve gençler için yarı basketbol sahası, salıncak, kaydırak, çağdaş oyun üniteleri, kil ve kerpiçten inşa edilen Toprak Büfe, dinlenme alanları, depo, engellilerin kullanımına uygun tuvaletler ve yeşil alan var.

-Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul parkın açılışında yaptığı konuşmada; Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun anısını yaşatacak böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Şenkul, Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun anısını yaşatmak için vakıf kuran ailesini ve park projesine katkı koyan herkesi kutladı.

-Parkı Tatar çifti açtı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, törene katılan çocuklarla birlikte, ölümsüzlüğü temsil eden zeytin ağacına bağlanan kırmızı kurdeleyi keserek parkın açılışını yaptı.

2,5 yaşında Nöroblastoma tanısı konan Süleyman Cengiz Eminoğlu, 2019’da 9 yaşındayken hayatını kaybetmişti.