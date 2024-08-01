Time Attack ve Auto Show Cemsa’da yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun üçüncü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonunu 3 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olacağı etkinlik Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 17.00’de kapıların açılmasıyla başlayacak.
Sezonun ilk iki organizasyonunda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlikte kapıların açılmasının ardından sergi başlayacak, ardından “Time Attack” yarışı başlayacak. Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.
Güncel Kayıt Listesi:
No. Yarışçı Araç Sınıf
1 Ateş Tufan GT Four AWD
2 Ömer Karanfil Mitsubishi Lancer EVO 5 AWD
3 Kemal Topcuoğlu Honda Civic AWD
4 Okan Yücel Audi S3 AWD
5 Ahmet Biricik Subaru Impreza AWD
6 Mustafa Ganari Kalaycıoğlu Subaru Impreza AWD
7 İsmet Tufan GTR R35 AWD
8 Behiç Topcu EVO AWD
9 Onat Kutlar Honda Civic EK FWD
10 İsmet Talaş Honda Civic FWD
11 Jale Kuset Citroen C2 FWD
12 Hasan Karlıtaş Honda Civic FWD
13 Kemal Topcuoğlu Honda Civic FWD
14 Osman Biçentürk Fiesta ST FWD
15 Tanju Candaş Renault Clio FWD
16 Hülya Göktaş Toyota Glanza FWD
17 Kaderina Göktaş Honda Civic EG4 FWD
18 İzer Özvurulmuş VW Golf FWD
19 Emre Türkelman VW Golf FWD
20 Serhan Hamdi Doğan RWD
21 Ahmet Bağrıaçık Nissan 350Z RWD
22 Huri Bağrıaçık Nissan 350Z RWD
23 Yaşam Karakurt Toyota Soarer RWD
24 Muhammet Dağtaş Nissan 350Z RWD
25 Cengizhan Güngör Mazda RX7 RWD
26 Emine Keremoğlu Nissan Silvia S14 RWD
27 Özgür Çetin Nissan Silvia S15 RWD
28 Can Yılmaz Nissan Silvia S15 RWD
29 Şafak Şen Nissan Silvia S14 RWD
30 Mustafa Bağrıaçık Nissan 350Z RWD
31 Dilara Güngör Nissan 350Z RWD
32 Ali Güran Tahsin Eunos Roadster RWD
33 Özner Özgüler BMW Z3 Roadster RWD
34 Mehmet Toranbeki Honda EF FWD
35 Erdoğan Dağaştı Renault 9 Turbo FWD
36 Yenal Öztürk Renault 5 Turbo FWD
37 Hüseyin Reyhan Starlet GT FWD
38 Enes Kaya Honda Civic EG FWD
39 Fahri Pakan Alfa Romeo FWD
40 Yaşar Fevzioğlu Yaris GR4 4WD
41 Kerim Turan Nissan 350Z RWD
42 Rayıf Kamçılı Toyota Runx AWD
43 Sarp Toprak Nissan 350Z RWD
44 Emre Kanal EK Turbo FWD
45 Coşkun Gürel Golf 7R AWD
46 Mazhar Selviler Subaru STI AWD
47 Tahir Selviler Mercedes 190 RWD
48 Ahmet Necati Özkan Mercedes E330 RWD
49 Kıyal Tahir Selviler Civic Type R FWD
50 Mustafa Beyaz Mercedes 190 RWD
51 Salih Zeki Hafız Ford Escort RWD
52 Mazhar Selviler Subaru STI AWD
53 Adem Pençe Toyota Corsa FWD
54 Kemal Özkural Suzuki Swift T FWD
55 Kürşat Güdül Nissan Silvia RWD
*FWD: Ön Çeker
*RWD: Arka Çeker
*AWD: 4 Çeker