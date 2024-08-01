Time Attack ve Auto Show Cemsa’da yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun üçüncü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonunu 3 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olacağı etkinlik Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 17.00’de kapıların açılmasıyla başlayacak.

Sezonun ilk iki organizasyonunda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlikte kapıların açılmasının ardından sergi başlayacak, ardından “Time Attack” yarışı başlayacak. Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.

Güncel Kayıt Listesi:

No. Yarışçı Araç Sınıf

1 Ateş Tufan GT Four AWD

2 Ömer Karanfil Mitsubishi Lancer EVO 5 AWD

3 Kemal Topcuoğlu Honda Civic AWD

4 Okan Yücel Audi S3 AWD

5 Ahmet Biricik Subaru Impreza AWD

6 Mustafa Ganari Kalaycıoğlu Subaru Impreza AWD

7 İsmet Tufan GTR R35 AWD

8 Behiç Topcu EVO AWD

9 Onat Kutlar Honda Civic EK FWD

10 İsmet Talaş Honda Civic FWD

11 Jale Kuset Citroen C2 FWD

12 Hasan Karlıtaş Honda Civic FWD

13 Kemal Topcuoğlu Honda Civic FWD

14 Osman Biçentürk Fiesta ST FWD

15 Tanju Candaş Renault Clio FWD

16 Hülya Göktaş Toyota Glanza FWD

17 Kaderina Göktaş Honda Civic EG4 FWD

18 İzer Özvurulmuş VW Golf FWD

19 Emre Türkelman VW Golf FWD

20 Serhan Hamdi Doğan RWD

21 Ahmet Bağrıaçık Nissan 350Z RWD

22 Huri Bağrıaçık Nissan 350Z RWD

23 Yaşam Karakurt Toyota Soarer RWD

24 Muhammet Dağtaş Nissan 350Z RWD

25 Cengizhan Güngör Mazda RX7 RWD

26 Emine Keremoğlu Nissan Silvia S14 RWD

27 Özgür Çetin Nissan Silvia S15 RWD

28 Can Yılmaz Nissan Silvia S15 RWD

29 Şafak Şen Nissan Silvia S14 RWD

30 Mustafa Bağrıaçık Nissan 350Z RWD

31 Dilara Güngör Nissan 350Z RWD

32 Ali Güran Tahsin Eunos Roadster RWD

33 Özner Özgüler BMW Z3 Roadster RWD

34 Mehmet Toranbeki Honda EF FWD

35 Erdoğan Dağaştı Renault 9 Turbo FWD

36 Yenal Öztürk Renault 5 Turbo FWD

37 Hüseyin Reyhan Starlet GT FWD

38 Enes Kaya Honda Civic EG FWD

39 Fahri Pakan Alfa Romeo FWD

40 Yaşar Fevzioğlu Yaris GR4 4WD

41 Kerim Turan Nissan 350Z RWD

42 Rayıf Kamçılı Toyota Runx AWD

43 Sarp Toprak Nissan 350Z RWD

44 Emre Kanal EK Turbo FWD

45 Coşkun Gürel Golf 7R AWD

46 Mazhar Selviler Subaru STI AWD

47 Tahir Selviler Mercedes 190 RWD

48 Ahmet Necati Özkan Mercedes E330 RWD

49 Kıyal Tahir Selviler Civic Type R FWD

50 Mustafa Beyaz Mercedes 190 RWD

51 Salih Zeki Hafız Ford Escort RWD

52 Mazhar Selviler Subaru STI AWD

53 Adem Pençe Toyota Corsa FWD

54 Kemal Özkural Suzuki Swift T FWD

55 Kürşat Güdül Nissan Silvia RWD

*FWD: Ön Çeker

*RWD: Arka Çeker

*AWD: 4 Çeker