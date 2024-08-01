Time Attack ve Auto Show Cemsa’da yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Time Attack ve Auto Show Cemsa’da yapılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Time Attack ve Auto Show Cemsa’da yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun üçüncü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonunu 3 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olacağı etkinlik Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 17.00’de kapıların açılmasıyla başlayacak.

 


Sezonun ilk iki organizasyonunda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlikte kapıların açılmasının ardından sergi başlayacak, ardından “Time Attack” yarışı başlayacak. Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.

 

Güncel Kayıt Listesi:

No.     Yarışçı                                       Araç                                       Sınıf

1         Ateş Tufan                                 GT Four                                 AWD

2         Ömer Karanfil                           Mitsubishi Lancer EVO 5     AWD

3         Kemal Topcuoğlu                      Honda Civic                          AWD

4         Okan Yücel                                Audi S3                                  AWD

5         Ahmet Biricik                            Subaru Impreza                     AWD

6         Mustafa Ganari Kalaycıoğlu    Subaru Impreza                     AWD

7         İsmet Tufan                                GTR R35                                AWD

8         Behiç Topcu                              EVO                                        AWD

9         Onat Kutlar                                Honda Civic EK                    FWD

10       İsmet Talaş                                 Honda Civic                          FWD

11       Jale Kuset                                   Citroen C2                             FWD

12       Hasan Karlıtaş                           Honda Civic                          FWD

13       Kemal Topcuoğlu                      Honda Civic                          FWD

14       Osman Biçentürk                       Fiesta ST                                FWD

15       Tanju Candaş                             Renault Clio                          FWD

16       Hülya Göktaş                             Toyota Glanza                       FWD

17       Kaderina Göktaş                        Honda Civic EG4                  FWD

18       İzer Özvurulmuş                        VW Golf                                FWD

19       Emre Türkelman                       VW Golf                                FWD

20       Serhan Hamdi                            Doğan                                     RWD

21       Ahmet Bağrıaçık                       Nissan 350Z                          RWD

22       Huri Bağrıaçık                           Nissan 350Z                          RWD

23       Yaşam Karakurt                        Toyota Soarer                        RWD

24       Muhammet Dağtaş                    Nissan 350Z                          RWD

25       Cengizhan Güngör                    Mazda RX7                           RWD

26       Emine Keremoğlu                     Nissan Silvia S14                  RWD

27       Özgür Çetin                                Nissan Silvia S15                  RWD

28       Can Yılmaz                                Nissan Silvia S15                  RWD

29       Şafak Şen                                   Nissan Silvia S14                  RWD

30       Mustafa Bağrıaçık                     Nissan 350Z                          RWD

31       Dilara Güngör                            Nissan 350Z                          RWD

32       Ali Güran Tahsin                       Eunos Roadster                     RWD

33       Özner Özgüler                           BMW Z3 Roadster               RWD

34       Mehmet Toranbeki                    Honda EF                               FWD

35       Erdoğan Dağaştı                        Renault 9 Turbo                    FWD

36       Yenal Öztürk                             Renault 5 Turbo                    FWD

37       Hüseyin Reyhan                        Starlet GT                              FWD

38       Enes Kaya                                  Honda Civic EG                    FWD

39       Fahri Pakan                                Alfa Romeo                           FWD

40       Yaşar Fevzioğlu                        Yaris GR4                              4WD

41       Kerim Turan                              Nissan 350Z                          RWD

42       Rayıf Kamçılı                            Toyota Runx                         AWD

43       Sarp Toprak                               Nissan 350Z                          RWD

44       Emre Kanal                                EK Turbo                               FWD

45       Coşkun Gürel                             Golf 7R                                  AWD

46       Mazhar Selviler                         Subaru STI                             AWD

47       Tahir Selviler                             Mercedes 190                        RWD

48       Ahmet Necati Özkan                 Mercedes E330                     RWD

49       Kıyal Tahir Selviler                  Civic Type R                         FWD

50       Mustafa Beyaz                           Mercedes 190                        RWD

51       Salih Zeki Hafız                        Ford Escort                            RWD

52       Mazhar Selviler                         Subaru STI                             AWD

53       Adem Pençe                               Toyota Corsa                         FWD

54       Kemal Özkural                          Suzuki Swift T                       FWD

55       Kürşat Güdül                             Nissan Silvia                         RWD

 

*FWD: Ön Çeker

*RWD: Arka Çeker

*AWD: 4 Çeker

 

Tags:Auto ShowRace FestTime Attack
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar