Dünya, Türkiyeli sporcu Yusuf Dikeç'i konuşuyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Dünya, Türkiyeli sporcu Yusuf Dikeç’i konuşuyor

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Paris 2024’te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’in kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapması sosyal medyada gündem oldu.

 

Dünya, Türk sporcu Yusuf Dikeç'i konuşuyor: Rahat tavırlarıyla gündem oldu, Elon Musk'tan bile mesaj aldı - 2. Foto


 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye’ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.

Dünya, Türk sporcu Yusuf Dikeç'i konuşuyor: Rahat tavırlarıyla gündem oldu, Elon Musk'tan bile mesaj aldı - 3. Foto

Milli atıcı Yusuf Dikeç üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç, hedefine Paris 2024’te ulaştı.

Kulaklıksız ve tek eli cebinde bir şekilde atış yaparak gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

Dikeç bu rahat tavırlarıyla X platformunda hem Türkiye’den hem de dünyadan kullanıcılar tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

Dünya, Türk sporcu Yusuf Dikeç'i konuşuyor: Rahat tavırlarıyla gündem oldu, Elon Musk'tan bile mesaj aldı - 7. Foto

Yusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç’in fotoğrafını paylaşarak “Nice” (güzel) paylaşımı yaptı.

Tags:10 metre havalı tabancaParis 2024Paris 2024 Olimpiyat OyunlarıYusuf Dikeç
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