Ticaret Dairesi: “Denetimler sürdürülecek”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi, Bakanlar Kurulu kararlarının ardından, görevlerini aksatmadan sürdüreceğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tüketici Hizmetleri Birimi “Alo 171 Tüketici Şikayet ve Bilgi Hattı” aracılığı ile gelen ihbarları değerlendirip, Piyasa Denetim ve Gözetim memurları öncelikle ihbarları değerlendirip, ülke genelinde denetimlerini aralıksız sürdürecektir.

Ticaret Dairesinin bir diğer görevalanı olan Ülkemizdeki İthalat ve İhracat işlemleri ile ilgili, Dış Ticaret Şubesi de çalışacaktır. İthalatcı ve İhracatcılardan gelecek taleplerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak için kamu görevlileri, görevlerinin başında olacaktır.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda piyasada sıkıntı yaşanmaması için Ticaret Dairesi olarak gerekli tedbirleri almaktayız. Bu nedenle halkımızın sakin olması ve ithalat ile ilgili kurumların görev başında olmasından dolayı ithalat işlemlerinde aksama olmaycaktır.”