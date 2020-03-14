EkonomiManşet

Ticaret Dairesi: “Denetimler sürdürülecek”

14 Mart 2020

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi, Bakanlar Kurulu kararlarının ardından,  görevlerini aksatmadan sürdüreceğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tüketici Hizmetleri Birimi “Alo 171 Tüketici Şikayet ve Bilgi Hattı” aracılığı ile gelen ihbarları değerlendirip, Piyasa Denetim ve Gözetim memurları öncelikle ihbarları değerlendirip, ülke genelinde denetimlerini aralıksız sürdürecektir.

Ticaret Dairesinin bir diğer görevalanı olan Ülkemizdeki İthalat ve İhracat işlemleri ile ilgili, Dış Ticaret Şubesi de çalışacaktır. İthalatcı ve İhracatcılardan gelecek taleplerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak için kamu görevlileri, görevlerinin başında olacaktır.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda piyasada sıkıntı yaşanmaması için Ticaret Dairesi olarak gerekli tedbirleri almaktayız. Bu nedenle halkımızın sakin olması ve ithalat ile ilgili kurumların görev başında olmasından dolayı ithalat işlemlerinde aksama olmaycaktır.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Rogers: Önce sağlık, halk sağlığı!

Rogers: Önce sağlık, halk sağlığı!

14 Mart 2020
Photo of Kredi, Kredi Hesaplama İşlemleri

Kredi, Kredi Hesaplama İşlemleri

14 Mart 2020
Photo of Corona virüsü etkisiz hale getirdik açıklaması

Corona virüsü etkisiz hale getirdik açıklaması

14 Mart 2020
Photo of Ercan’da THY 2 uçuşunu iptal etti

Ercan’da THY 2 uçuşunu iptal etti

14 Mart 2020
Photo of Hükümetin koronavirüs önlemleriyle ilgili kararları Resmi Gazete’de…

Hükümetin koronavirüs önlemleriyle ilgili kararları Resmi Gazete’de…

14 Mart 2020
Photo of Larnaka ve Baf Havaalanlarına 15 gün giriş yasağı

Larnaka ve Baf Havaalanlarına 15 gün giriş yasağı

14 Mart 2020
Photo of 1102 Numaralı Çağrı Merkezi Devreye Girdi

1102 Numaralı Çağrı Merkezi Devreye Girdi

14 Mart 2020
Photo of Denktaş: Derhal OHAL ilan edilmeli

Denktaş: Derhal OHAL ilan edilmeli

14 Mart 2020
Photo of İlaçlamaya gelenler bizden ilaç istedi

İlaçlamaya gelenler bizden ilaç istedi

14 Mart 2020
Photo of Bitmeyen mesai

Bitmeyen mesai

14 Mart 2020
Göz Atın
Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı