Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama hastaneye kaldırıldı

Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama göğüs enfeksiyonu nedeniyle Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki bir hastaneye kaldırıldı.

Dalay Lama’nın Sözcüsü Tenzin Taklha, 83 yaşındaki liderin durumunun stabil olduğunu ve bir kaç gün hastanede tedavi göreceğini belirtti.

Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama, Çin yönetimine karşı 1959’daki başarısız ayaklanmanın ardından Tibet’i terk etmek zorunda kalmış, Hindistan’ın kuzeyinde sürgünde Tibet hükümeti kurmuştu.

Tibet ile Çin arasında ne oldu?

Çin yönetimi, Tibet’in 700 yıldır kendi toprakları içinde bulunduğunu, Tibetliler ise bu sürenin çoğunda ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor.

Dalay Lama, “anlamlı özerk yönetimi” Tibet için “orta yol” olarak niteliyor. Ancak Pekin yönetimi bu çağrıyı bağımsızlığa giden yol olarak görüyor.

Pekin’in 1950 yılından itibaren ülke toprağı olarak gördüğü Himalayalarda, 9 yıl sonra bağımsızlık hayaliyle ayaklanma başlamıştı. Başkent Lhasa’ya kadar uzanan ayaklanma Çin ordusu tarafından kanlı şekilde bastırılırken, Dalay Lama ülkeden kaçtı.

Ayaklanma sırasında on binlerce Tibetli can verdi, birçoğu da topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Tibetliler, Hindistan’a sığınan 14’üncü Dalai Lama ve sürgündeki hükümetin ayak izlerini takip ederek bu ülkeye sığındı.

2008’de bastırılan Budist protestoları

Ayaklanmanın ardından Tibet Çin’in zayıf karnına dönüşürken, bağımsızlık isteği aralıklarla ülke ve uluslararası gündemi işgal etti. 1959’daki ilk ayaklanmanın yıl dönümünde budist rahiplerin başlattığı barışçıl protesto, 10 Mart 2008’de özerk bölgenin başkenti Lhasa ve Gansu’ya da sıçrayarak şiddet olaylarına dönüştü.

Pekin yönetimi ise Dalay Lama’nın ülkede düzenlenen 2008 olimpiyatlarından yararlanarak sorunu tekrar gündeme taşımak için bu olayları kışkırttığını öne sürdü. Tibet’in ruhani lideri ise daha fazla özerklik isteğini tekrarladı.

Tibet halkının, Çin yönetiminden duyduğu rahatsızlığın en büyük işareti ise kendini yakma eylemleri oldu. Tibet İçin Uluslararası Kampanya’ya göre 2011 yılından beri yüzden fazla erkek ve 24 kadın kendini ateşe verdi.