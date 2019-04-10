Japon bilim insanları: El Nino yüzde 80 ihtimalle yaza sarkacak

Japon meteoroloji bürosu El Nino etkisinin yüzde 80 ihtimalle Kuzey Yarımküre’de yaz aylarına kadar süreceği uyarısında bulundu.

Pasifiğin doğu ve orta kesimlerinde okyanus yüzeyinin ısınmasına El Nino ismi veriliyor. Birkaç yılda bir görülen doğa olayı tarım ürünlerinin zarar görmesine, ani sel baskınlarına ve orman yangınlarına yol açıyor.

El Nino ve La Nina arasındaki fark nedir?

El Nino Güney Salınımları, küresel etkileri olan bir okyanus-atmosfer olayı olarak tanımlanıyor.

El Nino ve La Nina, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılıyor.

İsimler İspanyolca “oğlan çocuğu” veya “velet” (El Nino ) ve “küçük kız” (La Nina) anlamına geliyor.

Bu isimlerin verilmesinin “çocuk”un Hazreti İsa’yı simgelemesi ve El Nino’nun Güney Amerika’nın batı kıyılarında Noel zamanında etkili olmasından kaynaklanıyor.

Genel olarak “El Nino Güney Salınımları” olarak bilinen bu atmosferik olayın sıcak safhası için El Nino soğuk safhası için ise La Nina isimleri kullanılıyor.