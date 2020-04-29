THY’den uçak seferleri ile ilgili açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları’ndan uçak seferleri ile ilgili açıklama yapıldı. 1 ayı kapsayan düzenlemede 28 Mayıs tarihine kadar uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur.

Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz.