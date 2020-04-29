DünyaSürmanşet

Eşcinselliğe “hastalık” diyen Türk doktor görevden alındı

29 Nisan 2020
doktor

Almanya’da, kalp hastalıkları uzmanı türk doktor Metin Çakır’ın sosyal medya hesabından eşcinselliği “hastalık” olarak nitelendirmesinin ardından görevinden alındığı belirtildi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Coronavirüs salgınından sonra İsveç’te tek kişilik restoran açılıyor

Coronavirüs salgınından sonra İsveç’te tek kişilik restoran açılıyor

28 Nisan 2020
Photo of Avustralya’nın ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı

Avustralya’nın ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı

28 Nisan 2020
Photo of Madagaskar’ın Covid-19 bitkisel ilacına talepler artıyor

Madagaskar’ın Covid-19 bitkisel ilacına talepler artıyor

28 Nisan 2020
Photo of Pandemiden sonra dünyayı ne bekliyor?

Pandemiden sonra dünyayı ne bekliyor?

28 Nisan 2020
Photo of Vaka sayısı 3 milyonu, can kaybı ise 210 bini aştı

Vaka sayısı 3 milyonu, can kaybı ise 210 bini aştı

28 Nisan 2020
Photo of Pentagon, UFO görüntüleri yayınladı

Pentagon, UFO görüntüleri yayınladı

28 Nisan 2020
Photo of Abdullah Öcalan 21 yıl sonra ilk kez ailesiyle telefonda görüştü

Abdullah Öcalan 21 yıl sonra ilk kez ailesiyle telefonda görüştü

28 Nisan 2020
Photo of Koronavirüste ikinci dalga ne anlama geliyor, risk ne kadar büyük?

Koronavirüste ikinci dalga ne anlama geliyor, risk ne kadar büyük?

28 Nisan 2020
Photo of ABD’de çiftçiler mahsullerini çöpe döküyor

ABD’de çiftçiler mahsullerini çöpe döküyor

28 Nisan 2020
Photo of Sütlü Tatlıların Esmeri: Kazandibi Tarifi

Sütlü Tatlıların Esmeri: Kazandibi Tarifi

28 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı