Eşcinselliğe “hastalık” diyen Türk doktor görevden alındı

Almanya'da, kalp hastal\u0131klar\u0131 uzman\u0131 t\u00fcrk doktor Metin \u00c7ak\u0131r'\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan e\u015fcinselli\u011fi "hastal\u0131k" olarak nitelendirmesinin ard\u0131ndan g\u00f6revinden al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nAlman medyas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, Karlsruhe'deki Helius klini\u011finde kalp damar cerrah\u0131 olarak g\u00f6rev yapan doktor Metin \u00c7ak\u0131r, sosyal medya hesab\u0131ndan, ''Bir hekim olarak e\u015fcinselli\u011fin, transseks\u00fcelli\u011fin hastal\u0131k oldu\u011funu belirtmek isterim'' payla\u015f\u0131m\u0131nda bulundu.\r\n\r\nBunun \u00fczerine sosyal medyada, hakk\u0131nda lin\u00e7 kampanyas\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00c7ak\u0131r, payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sildi ve hesab\u0131n\u0131 da kapatt\u0131.\r\n\r\nHelius klini\u011finden Alman medyas\u0131na yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise \u00c7ak\u0131r'\u0131n g\u00f6revden al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, ''\u00c7al\u0131\u015fan\u0131m\u0131zla oturup ge\u00e7ici olarak g\u00f6revden ayr\u0131lmas\u0131n\u0131 kararla\u015ft\u0131rd\u0131k. Tabib odas\u0131 ile durumu inceleyip bir de\u011ferlendirmede bulunaca\u011f\u0131z. Kendisi 20 y\u0131ld\u0131r hastanemizde g\u00f6rev yap\u0131yor." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.