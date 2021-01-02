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THY’den İngiltere uçuşlarıyla ilgili açıklama

2 Ocak 2021
THY Türkiye İngiltere



Türk Hava Yolları (THY), İngiltere uçuşlarıyla ilgili olarak yaptığı yeni açıklamada İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladı.



devlet piyangosu





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2 Ocak 2021


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