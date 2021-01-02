THY’den İngiltere uçuşlarıyla ilgili açıklama

T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 (THY), \u0130ngiltere u\u00e7u\u015flar\u0131yla ilgili olarak yapt\u0131\u011f\u0131 yeni a\u00e7\u0131klamada \u0130ngiltere \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 T\u00fcrkiye var\u0131\u015fl\u0131 yolcu geli\u015flerinin durduruldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\nTHY'den yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re "Resmi otoritelerce al\u0131nan karar gere\u011fince \u0130ngiltere \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 T\u00fcrkiye var\u0131\u015fl\u0131 yolcu geli\u015fleri durdurulmu\u015ftur. T\u00fcrkiye \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 \u0130ngiltere var\u0131\u015fl\u0131 u\u00e7u\u015flar\u0131m\u0131z, \u0130ngiltere \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 ba\u015fka \u00fclke var\u0131\u015fl\u0131 (transit) u\u00e7u\u015flar\u0131m\u0131z planland\u0131\u011f\u0131 \u015fekilde devam etmektedir" denildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada yolculardan bilet de\u011fi\u015fikli\u011fi ve di\u011fer talepleri i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131 merkezi, biletin sat\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ofis ya da acenteye ba\u015fvurarak i\u015flemlerin ger\u00e7ekle\u015ftirilebilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\nBAKAN KOCA DA U\u00c7U\u015eLARIN GE\u00c7\u0130C\u0130 DURDURULDU\u011eUNU A\u00c7IKLAMI\u015eTI\r\n\r\nTC Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca da d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u0130ngiltere kaynakl\u0131 mutasyon sebebiyle yap\u0131lan incelemelerde \u0130ngiltere'den \u00a0yurda giri\u015f yapan 15 ki\u015fide mutasyonlu vir\u00fcs tespit edildi\u011fini ve bu \u00fclkeden yurda giri\u015flerin ge\u00e7ici olarak tamamen durduruldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n