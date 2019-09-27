Dünya

THY’den ‘bedava bilet’ uyarısı

27 Eylül 2019

Türk Hava Yolları, sosyal medyada yayılan ‘100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz’ paylaşımları konusunda müşterileri uyardı.

 ‘Oltalama (phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlar’ olduğunu duyurdu.

THY Basın Müşavir Yahya Üstün, “Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur” dedi.

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