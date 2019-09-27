Dünya

Antalya Valiliği’nden Thomas Cook açıklaması

27 Eylül 2019

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının açıklanmasının ardından tatil için Antalya’ya gelen 4920 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İngiltere operasyonlarını 23 Eylül itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook  turizm firmasının misafirlerinden 24 Eylül itibarıyla 8 uçakla 1700 yolcu, 25 Eylül’de 6 uçakla 1257 turist, 26 Eylül’de 7 uçak ile 1963 misafirimiz olmak üzere toplam 21 uçak 4920 turist havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir.” bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, iflas eden Thomas Cook şirketinin rezervasyonuyla Antalya’ya gelen İngiliz turistlerin, güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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