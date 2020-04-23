Dünya

THY’den 23 Nisan’ın 100. yılında özel ‘TK1920’ uçuşu

23 Nisan 2020

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş düzenliyor.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını ‘TK1920’ olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı.

​Gerçekleştirilen bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebiliyor.

THY’nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise bu akşam saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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