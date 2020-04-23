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ABD’den Çin’e çağrı: Vahşi hayvan pazarlarını sonsuza dek kapatın

23 Nisan 2020

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, vahşi hayvan pazarları ile hayvanlardan kaynaklı hastalıklara işaret ederek, Çin’den bu tür pazarları temelli kapatmasını istedi. Pompeo, ayrıca Çin’den laboratuvarını da açması talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün gece yaptığı açıklamada, Çin’den ıslak pazarlar olarak da bilinen vahşi hayvan pazarlarını sonsuza dek kapatmasını istedi.

Vahşi hayvan pazarı ile hayvanlardan kaynaklı hastalıklar arasındaki ilişkiye dikkat çeken Pompeo, “Yasadışı olarak ıslak pazarlarda satılan vahşi hayvanlar ile hayvansal hastalıklar arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, ABD Çin Halk Cumhuriyeti’ni temelli olarak ıslak vahşi hayvan pazarları ve vahşi hayvanların yasadışı bir şekilde satıldığı tüm pazarları kapatmaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.

Islak pazarlar nedir?

Güneydoğu Asya’nın pek çok ülkesinde görülen ıslak pazarlarda, canlı balıklar ve vahşi hayvanların yanında taze meyve-sebzeler satılıyor. Bu pazarlar, isimlerini, yiyecekleri ıslak tutmak için kullanılan erimiş buzdan alıyor.

Bu su aynı zamanda zemini temizlemek veya kesilen hayvanların kanlarını yıkamakta da kullanılıyor.

 ‘Laboratuvarı açın’

 

Öte yandan, basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Çin’de bulunan hassas laboratuvarlara müfettişlerin girmesine izin verilmesini istedi. Koronavirüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıkmış olma ihtimalini dışlamayı tekrar reddeden bakan, “Araştırma için karmaşık patojenleri içeren bu laboratuvarların hala açık olduğunu hatırlamanız lazım. Bu sadece Vuhan Viroloji Enstitüsü değil” diye konuştu.

Bu laboratuvarlarda bulunan maddelerin kaza eseri bir şekilde sızılmasına izin verilmeyecek şekilde güvende tutulması gerektiğini vurgulayan Pompeo, Çin’in koronavirüsün bir numunesini henüz paylaşmadığını, hala virüsün Vuhan’da çıkmış olabileceği tesislere ve yerlere kimsenin erişmesine izin verilmediğini söyledi.

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüsün çıkış yeri olan Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan yayıldığı iddiaları sürekli dilendirse de, DSÖ Sözcüsü Fadela Chaib  ‘eldeki bütün kanıtların Kovid-19’un geçen yılın sonlarında Çin’deki yarasalardan bulaştığına ve laboratuvarda üretilmediği ya da manipüle edilmediğine işaret ettiğini’ söylemişti.



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