Thomas Cook’un iflası sebebiyle bilet fiyatlarında artış yaşandı

İngiliz tur operatörü Thomas Cook şirketinin iflasının Rum turizmine bir diğer olumsuz etkisi, uçak bileti fiyatlarında büyük artışlar yaşanmasıyla oldu.

Haravgi ve diğer gazeteler, İngiliz Thomas Cook şirketinin iflasını açıklamasının ardından Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşlarda fiyatların yüzde 75’e kadar zamlandığını yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’tan Londra’ya uçak seferleri fiyatlarında yüzde 75 artış gözlemlendiğini, 197 Euro olan gidiş dönüş uçak bileti fiyatlarının 354 Euro’ya kadar fırladığını belirtti.

Gazete, şirketin iflasının, Rum turizminde yol açacağı zararın 240 milyon Euro olduğunu, Rum otelcilere yaklaşık 50 milyon Euro borcu olan şirketin iflasıyla turist akışının yüzde 6 oranında, yani 250 bin turist azalmasının öngörüldüğünü belirterek, turist sayısında öngörülen bu azalışın maliyetinin ise yıllık yaklaşık 190 milyon Euro olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Şirketin 23 Eylül Pazartesi günü iflasını açıklamasının ardından İskandinav uçuşları gerçekleşmediği için Güney Kıbrıs’ta kalan turistlerin dün ülkelerine gönderilmeye başlandığını bildiren gazete, Rum yetkili makamlarının ise Cook şirketinin iflası sebebiyle yaşanacak kayıpların telafisinin yollarını aradıklarını belirtti.

Habere göre, Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios, Londra’da Kasım ayında gerçekleştirilecek “World Travel Market” fuarına geniş bir heyetle katılarak bu yönde girişimler gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.