TFF Süper Kupa tarihini açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Futbol

TFF Süper Kupa tarihini açıkladı

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında başta Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00’da Şanlıurfa’da oynanacağını açıkladı.

 

TFF, iptal edilen Süper Kupa maçının tarihini verdi.


Federasyon’dan yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00’da oynanacağı açıklandı.

Karşılaşmanın Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağı kaydedildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada “2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00’de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacaktır.” ifadeleri yer aldı.

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Tags:“Fenerbahçe”galatasarayŞanlıurfaSüper KupaTürkiye Futbol Federasyonu
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