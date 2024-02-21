Tatar: Kaan, Türk milletinin yeni bir gurur kaynağı olmuştur - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Tatar: Kaan, Türk milletinin yeni bir gurur kaynağı olmuştur

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
posted on

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye’nin Milli muharip uçağı Kaan’ın; Türk savunma sanayisi ve Türk milletinin yeni bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kaan’ın ilk uçuşunun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletini tebrik etti.


Milli savunma sanayisinde gösterilen başarılardan duydukları gururu vurgulayan Tatar, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktığını kaydetti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan’ın, bugün gerçekleştirilen ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak, 8 bin feet irtifada 230 knot hıza yani yaklaşık 426 km / saat hıza ulaştığını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Gökyüzüne kanat açan Kaan, üstün teknoloji ürünü elektronik harp sistemleri ve gelişmiş entegre lojistik altyapısı ile Türkiye Yüzyılında Türk milletinin havadaki hak ve menfaatlerinin korunmasında büyük görevler yerine getirecektir.

Milli muharip uçağı Kaan’ı geliştiren ve üreten Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı ve projenin tüm paydaşlarını bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm herkesi gönülden tebrik ediyor yürekten kutluyorum.”

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Cumhurbaşkanı Ersin TatarKaanTürkiye
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar