TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören istifa ettiğini açıkladı.

54 yaşındaki yönetici ve iş adamı Demirören resmi olarak 26 Şubat 2012’den beri bu görevi yürütüyordu. Mehmet Ali Aydınlar’ın istifasından sonra yapılan seçimlerde 229 oyun 221’ini alan Demirören TFF’nin 41’inci başkanı seçilmişti.

Demirören yazılı açıklamayla yaptığı istifasında şu ifadeleri kullandı:

“26 Şubat 2012’den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com’un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.

Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım.

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başka Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna en derin sevgi ve saygılarımla arz ediyorum”

Demirören’in spor yöneticiliği kariyeri

6 Ekim 1964 tarihinde İnegöl’de dünyaya gelen Demirören 2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulunarak aktif spor yöneticiliği kariyerine başladı.

2004 senesinde başkan Serdar Bilgili’nin görevi bırakmasıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başkanlığına geçti.

26 Şubat 2012 tarihinde TFF’nin 41’inci Başkanı olarak seçildi ve 2015 yılında yapılan seçimlerde ikinci kez TFF Başkanı seçilerek görevine devam etti.