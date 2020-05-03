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Test başvurusu yapmayan iş yerleri faaliyete girmeyecek

3 Mayıs 2020
Sağlık Bakanı Ali Pilli
Sağlık Bakanı Ali Pilli







Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde bulunan tüm restoranlar, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner,  pide  ,pizza gibi fast food yapan yerler , büfeler ve sandviç yapan yerler ve paket servisi yapan yerlerin, sadece yerinde paket ve evlere servis yapabilmesi için 5 Mayıs 2020 salı günü mesai bitimine kadar  çalışanlarına gerekli Covid-19 testlerinin yapılabilmesi için başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.




Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:



“Gerekli testlerin yapılması için Sağlık Bakanlığı’na gelerek talepte bulunmanın yanında daha hızlı ve kolay başvuru olabilmesi adına aşağıda yer alan yerlere başvuru yapılabilecektir

Sağlık Bakanlığı’na gelmeleri veya,internet üzerinden [email protected] adresine mail göndererek başvurmaları

İş yerlerinin bölgelerinde bulunan en yakın belediyler

Cengiz Topel Hastanesi

Girne Akçiçek Hastanesi

Mağusa Devlet Hastanesi

Covid-19 testlerinin yapılması için talepte bulunacak iş yerlerinin iletişim bilgileri, adresleri, kaç personel çalıştıracakları ve isimleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Covid -19 testlerinin hangi tarihte ve ne zaman yapılacağı konusunda gerekli bilgiyi verecektir . 11 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm testlerin yapılması gerektiğinden dolayı 5 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği önem arz etmektedir.  Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayanların iş yerleri faaliyete girmeyecektir. İlgili yerlere önemle duyurulur.”



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3 Mayıs 2020


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