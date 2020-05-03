Test başvurusu yapmayan iş yerleri faaliyete girmeyecek

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde bulunan tüm restoranlar, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide ,pizza gibi fast food yapan yerler , büfeler ve sandviç yapan yerler ve paket servisi yapan yerlerin, sadece yerinde paket ve evlere servis yapabilmesi için 5 Mayıs 2020 salı günü mesai bitimine kadar çalışanlarına gerekli Covid-19 testlerinin yapılabilmesi için başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Gerekli testlerin yapılması için Sağlık Bakanlığı’na gelerek talepte bulunmanın yanında daha hızlı ve kolay başvuru olabilmesi adına aşağıda yer alan yerlere başvuru yapılabilecektir

Sağlık Bakanlığı’na gelmeleri veya,internet üzerinden [email protected] adresine mail göndererek başvurmaları

İş yerlerinin bölgelerinde bulunan en yakın belediyler

Cengiz Topel Hastanesi

Girne Akçiçek Hastanesi

Mağusa Devlet Hastanesi

Covid-19 testlerinin yapılması için talepte bulunacak iş yerlerinin iletişim bilgileri, adresleri, kaç personel çalıştıracakları ve isimleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Covid -19 testlerinin hangi tarihte ve ne zaman yapılacağı konusunda gerekli bilgiyi verecektir . 11 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm testlerin yapılması gerektiğinden dolayı 5 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği önem arz etmektedir. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayanların iş yerleri faaliyete girmeyecektir. İlgili yerlere önemle duyurulur.”