Tesla mağazaları kapandı

Tesla şirketi, mağazalarını kapattığını ve satışların internet üzerinden yapılacağını açıkladı. Şirket, bu sayede Tesla 3’ün yeni modelinin fiyatının yüzde 6 oranında (35 bin dolara kadar) düşeceğini belirtti.

Şirketin internet sitesinden, mağazaların bir kısmının hala galeri, showroom ve bilgi merkezi olarak hizmet vermeye devam ettiği, Tesla’nın ABD’nin her noktasında verimliliği artırmak ve erişilebilir olmasını sağlamak için hizmet sistemine yatırım yapacağı belirtildi.

Daha önce, şirket saatte 130 mil (209 km) hıza ulaşabilen ve otopilotla donatılmış Tesla 3’ün yeni modelinin piyasaya sürüldüğünü bildirmişti.