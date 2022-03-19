Tepede kaleci ve zemin konuşuldu

Ali Yöney

Aksa Süper Ligin üst sıralarını ilgilendiren müsabakada Gönyeli ile Lefke karşı karşıya geldi. Tepedeki karşılaşmada kazanan olmadı.

Müsabakaya damga vuran başarılı performansıyla Lefke kalecisi Mehmet Özeralp olmuştur.

Hava şartları ve kötü zemin sahada iyi futbol oynanmasına engel olmuştur. Mücadelede Lefke kalecisi Mehmet, Gönyeli atakları karşısında çok başarılıydı.

İlk devrede karşılıklı atılan birer gol vardı. İlk devre Lefke’den Yakup ve Rahmi sakatlık yaşayarak oyuna devam edemediler.

Maç öncesi Semih ve Kaan kart cezalısı oldukları için yoktular.

Gönyeli rakibinin zaafından yararlanamadı. Bana göre kaybeden Gönyeli takımı olmuştur.

Gönyeli ilk devre rüzgara karşı ,takım olarak organize olup, rakip kaleye atak geliştirdi. Maçta geriye düşse de devre tamamlanmadan Agoha’nın kafa şutunda beraberlik golünü kaydetti.

İkinci devre rüzgarıda arkasına alan Gönyeli iyi organize olamayıp rakip kalede fazla etkili olamadı. Etkili oldukları pozisyonlarda karşısında Lefke kalecisi vardı.

Gönyeli dünkü mücadelede kaleci Mehmet’i geçememiştir.

Gönyeli takım olarak ikinci devrede kötü performans sergiledi. Rüzgar avantajını lehine çevirmeyi başaramadı.

Lefke geliştirdiği kontra ataklarda ise Gönyeli kalecisi Kemal kalesinde iyi yer tutmayı bildi. Gol olmasına izin vermedi.

Dün hava koşulları kötüydü. Maalesef sahanın zemini de çok kötüydü. Oyuncu sakatlığı yaşanmıştır. Böyle zeminlerde futbol oynamasına izin verenlerin, yaşanan tüm olumsuzlara çerçevesinde o koltuklara oturmaları sorgulanmalıdır.

Sonuç olarak maçtan çıkan sonuç değil maçı izlemeye gelen futbol severler zemini konuştular.

Teknik adamların kenarda çok akresif görüntüleri vardı.

Konuk takım Lefke’yi iyi yönlendiren Çağan Hocam futbolda yaşanan olumsuzlukları yaşamasına rağmen deplasmanda kaybetmemiş oldu.

Gönyeli’de ise Serkan hocam takımının kazanmasını muvaffak olamadı. ‘Beceremedi’.

Hakem Serkan Şimşek ikinci devre yardımcı hakemin çok yakın pozisyonunda karar verdiği faul hareketine riayet etmedi. Gönyeli taraftarlarının büyük tepkisini aldı. Hakemlerde kötüdür diye meyiz. Şartlar çok zordu.

Fotoğraflar: Mustafa Şenal