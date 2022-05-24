Teniste turnuvalar devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen Ülker Store Cup 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında devam ediyor.

KKTF ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Ergün Demirciler anısında düzenlenen DAÜ CUP 13+ Büyükler ve Tenise Hoş Geldin Lisanssız kategorileri DAÜ kortlarında gerçekleşiyor.

Gençlik ve Spor Festivali içerisinde yer alan KKTF Plaj Tenisi Turnuvası geçtiğimiz gün Long Beach’de gerçekleşti. Puanlı ve Puansız Karışık Çiftler kategorilerinde düzenlenen Plaj Tenisi Turnuvası yerli ve yabancı oyuncuların katılımı ile zevkli geçti.

Kategorilerde dereceye giren isimler şöyle:

PUANLI KARIŞIK ÇİFTLER

MELİS MEVLUT / HALİL ALTINBAŞ ELÇİN OZBİLEN / GOKHUN GAZİOGLU

PUANSIZ KARIŞIK ÇİFTLER