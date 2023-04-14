Teniste kupa mücadeleleri devam ediyor

Sun Valley Cup çiftler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında devam ediyor. Kupada Çift Kadınlar ve Çift Erkekler grup maçları oynandı.

Çift Kadınlar ve Çift Erkekler grup maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

ÇİFT KADINLAR – Round Robin

Sevşen Özcerce / Betül Gökay – Ayşe Günerman Özılgaz / İpek Civisilli 1/6 1/6

ÇİFT ERKEKLER – Round Robin

Nabi Berkut / Tunç Özgürgün – Tolga Çağakan / Reşat Yüksel 6/3 6/3

Mustafa Cangil / Vedat Tezcan – Emrah Ahmet Erkurt / Hasan Önderol 6/1 6/4

Burak Gazi / Özgü Samioğlu – Özgür Türcan / Özgür Savaş Duman 6/0 6/1

Mert İnal / Erge Günsel – Tolga Çağakan / Reşat Yüksel 6/0 6/1

KARIŞIK ÇİFTLER – Round Robin

Özlem Boranhan / Hasan Gazioğlu – Meryem Birkan / Necat Yüksel 4/6 7/6 5/10

İpek Civisilli / Burak Gazi – Sevşen Özerce / Börte Barlasoğlu 6/1 6/1