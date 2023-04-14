Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda eşleşmeler belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucu finale kadar eşleşmelerin tümü belirlendi. Kupada 1.tur ve çeyrek final tek maç eliminasyon, yarı final ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
1.TUR
Vadili – Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
Doğan Türk Birliği – Hamitköy
Binatlı – Taşkınköy
ÇEYREK FİNAL
China Bazaar Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı
Doğan Türk Birliği / Hamitköy galibi – Yonpaş Dumlupınar
Merit Alsancak Yeşilova – Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi
Vadili / Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor galibi – Binatlı / Taşkınköy galibi
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