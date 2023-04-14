Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda eşleşmeler belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucu finale kadar eşleşmelerin tümü belirlendi. Kupada 1.tur ve çeyrek final tek maç eliminasyon, yarı final ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

 


Eşleşmeler şöyle:

 

1.TUR

 

Vadili – Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor

Doğan Türk Birliği – Hamitköy

Binatlı – Taşkınköy

 

 

ÇEYREK FİNAL

 

China Bazaar Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı

Doğan Türk Birliği / Hamitköy galibi – Yonpaş Dumlupınar

Merit Alsancak Yeşilova – Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi

Vadili / Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor galibi – Binatlı / Taşkınköy galibi

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Tags:Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'
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