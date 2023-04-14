Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda eşleşmeler belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucu finale kadar eşleşmelerin tümü belirlendi. Kupada 1.tur ve çeyrek final tek maç eliminasyon, yarı final ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

1.TUR

Vadili – Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor

Doğan Türk Birliği – Hamitköy

Binatlı – Taşkınköy

ÇEYREK FİNAL

China Bazaar Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı

Doğan Türk Birliği / Hamitköy galibi – Yonpaş Dumlupınar

Merit Alsancak Yeşilova – Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi

Vadili / Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor galibi – Binatlı / Taşkınköy galibi