Tenis turnuvasında heyecan devam ediyor

Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynanandı.

Alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZ –Final

Beren Başaran – Anastasiia Elshina 6/0 6/3

12 YAŞ KIZ – GRUP 2 Yarı Final

İncilay Eren – Alisa Sadıkoğlu 6/4 6/1

12 YAŞ ERKEK – Yarı Final

Baran Başaran – Arel Şahin 6/2 6/1

Erdal Arabacıoğlu – Poyraz Vural 6/2 6/1

12 YAŞ ERKEK – GRUP 2 Çeyrek Final

Tan Osman Türe – Emre Aleks Kural 1/6 1/6

16 YAŞ KIZ – Final

Sahil Ece Yerebakan – Almira Akşahin 3/6 2/6

16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Yarı Final

Girne Umut Yerebakan – Vera Gazi 6/4 7/5

16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Yarı Final

Rüzgar Vural – Ömer Anıl 6/2 6/3

Kıvanç Öztuğ – Doruk Tüzel 3/6 3/6