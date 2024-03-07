Tenis turnuvasında heyecan devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Tenis turnuvasında heyecan devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Tenis turnuvasında heyecan devam ediyor

Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynanandı.

 


Alınan sonuçlar şöyle;

 

12 YAŞ KIZ –Final

Beren Başaran – Anastasiia Elshina                          6/0 6/3

 

12 YAŞ KIZ – GRUP 2 Yarı Final

İncilay Eren – Alisa Sadıkoğlu                                      6/4 6/1

 

12 YAŞ ERKEK – Yarı Final

Baran Başaran – Arel Şahin                                         6/2 6/1

Erdal Arabacıoğlu – Poyraz Vural                              6/2 6/1

 

12 YAŞ ERKEK – GRUP 2 Çeyrek Final

Tan Osman Türe – Emre Aleks Kural                        1/6 1/6

 

16 YAŞ KIZ – Final

Sahil Ece Yerebakan – Almira Akşahin                     3/6 2/6

 

16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Yarı Final

Girne Umut Yerebakan – Vera Gazi                           6/4 7/5

 

16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Yarı Final

Rüzgar Vural – Ömer Anıl                                           6/2 6/3

Kıvanç Öztuğ – Doruk Tüzel                                        3/6 3/6

 

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Tags:Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası
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