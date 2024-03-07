Tenis turnuvasında heyecan devam ediyor

Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynanandı.
Alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZ –Final
Beren Başaran – Anastasiia Elshina 6/0 6/3
12 YAŞ KIZ – GRUP 2 Yarı Final
İncilay Eren – Alisa Sadıkoğlu 6/4 6/1
12 YAŞ ERKEK – Yarı Final
Baran Başaran – Arel Şahin 6/2 6/1
Erdal Arabacıoğlu – Poyraz Vural 6/2 6/1
12 YAŞ ERKEK – GRUP 2 Çeyrek Final
Tan Osman Türe – Emre Aleks Kural 1/6 1/6
16 YAŞ KIZ – Final
Sahil Ece Yerebakan – Almira Akşahin 3/6 2/6
16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Yarı Final
Girne Umut Yerebakan – Vera Gazi 6/4 7/5
16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Yarı Final
Rüzgar Vural – Ömer Anıl 6/2 6/3
Kıvanç Öztuğ – Doruk Tüzel 3/6 3/6