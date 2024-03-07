MSA bayan takımları, Şampiyon Meleklerimiz adına parkede oldu

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonunda Mağusa Spor Akademisi U16 kız Voleybol takımı ile büyük bayan takımlarımız “Şampiyon Meleklerimiz” adına parkede oldu.

Voleybol büyük bayanlar liginde 2023-2024 sezonunda parkede ilk kez mücadele eden Mağusa Spor Akademisi, lig mücadelesinde deneyim ve tecrübe kazanırken, 6 Şubat 2023 Adıyaman depreminde kaybettiğimiz “Şampiyon Meleklerimizin” adlarını yaşatmak için parkede yer aldı. Mağusa Spor Akademisi Voleybol takımlar antrenörü Kemal Şah yönetiminde “Şampiyon Meleklerimiz” adına mücadele ederek sezonu tamamladı.

“Geleceğimizi Kaybettik”

Mağusa Spor Akademisi Voleybol kız takımları Kemal Şah antrenörlüğünde oluşturulan U14 takımı 2022-2023 sezonunda U14 Kızlar liginde U14 kız takımında yer alan Havin Kılıç, Perihan Çetiner ve Ecem Yeniçeri ilk kez turkuaz beyazlı formayı giymeye hazırlandığı sırada, Lavin Kalaycı daha önceden takımda yer alırken, başarılı bir sporcu olarak takdir alan dikkat çeken Serin İpekçioğlu ise hem U14 hem de U16 kategorilerinde forma giyen sporculardı. Mağusa Spor Akademisi Kemal Şah yönetiminde Zalihe Postacıoğlu ile birlikte gelişim göstererek, fark yaratmaya başladığı anda 6 Şubat Adıyaman depreminde voleybolcularını kaybederek bir anlamda geleceğini kaybetmiş olmanın üzüntüsü yaşanıyor.

“Şampiyon Meleklerimize Sözümü Vardır”

Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, acılarımız her geçen gün özlemle birlikte artarak devam ettiğini belirterek, üzüntülerimiz kelimelerle ifade edilebilecek durumda olmadığını, hayatını kaybeden U14 takımında yer alan beş oyuncumuz, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi ile birlikte “Şampiyon Meleklerimizi” anılarını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ahmet Ogan, çok büyük emek, inanılmaz özverilerde bulunarak, çok büyük uğraşlar sonrasında Kemal Şah hocam, Zalih Postacıoğlu ile birlikte altyapıdan yetiştirilerek takım olarak Voleybol liglerde mücadele eden “Serin İpekçioğlu – Havin Kılıç – Perihan Çetiner – Ecem Yeniçeri – Lavin Kalaycı (Mağusa Spor Akademisi Voleybol Kız Takımı)” dışında tüm “Şampiyon Meleklerimize” verdiğimiz sözümüzü yerine getirmek için tek yürek halinde “Adalet” için sonuna kadar mücadelemizden asla vaz geçemeyeceğiz dedi.

“Şampiyon Meleklerimizi” asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Sonsuza dek “Kalbimizdesiniz”

(6 Şubat 2023-04.17.)