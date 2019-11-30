Tenis Ligi’ne katılan takımların kadroları belirlendi
NicosiaMotors Tenis Liginde yer alan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tenis Kulübü ve Pakan Spor Kulübü Derneği’nin kadrolarında yer alacak olan oyuncular belirlendi.
Kulüpler ve oyuncuları şöyle:
“GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ
Erkek takımı: Berkecan Ekinci, İbrahim Ağun, Kaan Arkın, Cemre Yeşil, Mehmet Can, Mustafa Ülker, Avni Avnioğlu, Zeki Esendağlı.
Kadın takımı: Ilgın Minel Yiğit, MerilSonakın, Elçin Özbilen, Ceren Yılmaz, Şükriye Özboran, Lal Erin.
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Erkek takımı: Mustafa Zorba, Şevki Öksüzoğulları, Rasim Ülker, Yusuf Göktuğ Gökbayrak, Mahmut Halkseven, Sehan Şeyh.
Kadın takımı: Fatma Kayol, Ecem Açıkel, Selin Özgür, Melis Mevlit, Doğa Özdöl, ElahehAshrafianbonab, Asya Koçak, Tuğçe Zeynep Tuğcu.
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
Erkek takımı: Derin Samioğlu, Florin Sorodoc, Remzi Hıdıroğlu, Barış Örek, ZekaBaşel, Yalın Doğasal, Yenal Esenel, Orhun Doğasal, Burak Gazi, Ümit Süleyman Onan
Kadın takımı: Nergis Lal Menemenci, İzem Civisilli, ŞaraBoranhan, İpek Civisilli, Şafak Güzoğlu
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Erkek takımı: Kemal Türker, AvtamonovYelisei Vladimir, AhmedChaudharyMohammed, Abdelrahman Al Bitar, Can Taşer, Tuncel Türker, Turgay Vural Hıdıroglu
Kadın takımı: Azra Seray Yalkıç, AlinaBalashenko, Sevim Akbaş, Bikem Türker, OksanaPıddubna.
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
Erkek takımı: Peter Baca, Celal Konuklu, Yarkın Kuloğlu, MartinRychtarik, Mehmet Sonat, Patrik Jankovic, Tahir Eray, Çağlar Izkan, Martin Gregus, Ege Altunay.
Kadın takımı: Sona Priscakova, MelinÖnkaya, Saadet Aktuğlu, Çise Çağın, Meryem Birkan, AndreaSokolikova, Zehra İmren, Aslı Ece Ongun.
Pakan Tenis Kulübü Derneği
Erkek takımı: Özel Pakan, NursesIrgare, Arda Elkıran, Mustafa Uluğ, Sinan Şemiler, Derhan Menteş, Murat Yiğit.
Kadın takımı: Suzan Pakan, Ayşen Şah, Çilem Nalbant, Fatma Muhtaroğlu, Sevşen Özerce, Emine Muhtaroğlu.