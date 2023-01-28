Tenis Ligi ilk hafta maçları ile başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.

Ligin A grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi, Pakan Spor Kulübü Derneği’ni konuk ettiği maçta 5-2’lik skorla galip geldi.

B grubunda ise geçen sezonun lig 2.si ve Cumhurbaşkanlığı Kupası finalisti Girne Amerikan Üniversitesi, Başbakanlık Kupası finalisti Lefkoşa Şehir Kulübü karşısında GAÜ kortlarında karşılaşmayı 5-2 kazandı.

1.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5 – 2 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2 TEK ERKEKLER 0

1 TEK KADINLAR 1

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

B GRUBU

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5 – 2 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

2 TEK ERKEKLER 0

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 ÇİFT KADINLAR 1

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1