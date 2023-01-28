Tenis Ligi ilk hafta maçları ile başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Tenis Ligi ilk hafta maçları ile başladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Tenis Ligi ilk hafta maçları ile başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Ligin A grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi, Pakan Spor Kulübü Derneği’ni konuk ettiği maçta 5-2’lik skorla galip geldi.
B grubunda ise geçen sezonun lig 2.si ve Cumhurbaşkanlığı Kupası finalisti Girne Amerikan Üniversitesi, Başbakanlık Kupası finalisti Lefkoşa Şehir Kulübü karşısında GAÜ kortlarında karşılaşmayı 5-2 kazandı.

 


1.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5 – 2 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

2    TEK ERKEKLER    0

1    TEK KADINLAR     1

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

B GRUBU

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5 – 2 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

 

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

1    ÇİFT ERKEKLER   0

0    ÇİFT KADINLAR    1

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

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Tags:2023 Tenis Ligi A ve B grupları
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