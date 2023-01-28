Tenis Ligi ilk hafta maçları ile başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Ligin A grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi, Pakan Spor Kulübü Derneği’ni konuk ettiği maçta 5-2’lik skorla galip geldi.
B grubunda ise geçen sezonun lig 2.si ve Cumhurbaşkanlığı Kupası finalisti Girne Amerikan Üniversitesi, Başbakanlık Kupası finalisti Lefkoşa Şehir Kulübü karşısında GAÜ kortlarında karşılaşmayı 5-2 kazandı.
1.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5 – 2 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
2 TEK ERKEKLER 0
1 TEK KADINLAR 1
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
B GRUBU
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5 – 2 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1