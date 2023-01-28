Ataser, bölgesinde cimnastiği yaygınlaştıracak

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yerel seçimlerde seçilen belediye başkanlarına başlattığı hayırlı olsun ve işbirliği ziyaretleri devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetici Selman Toprak, Alsancak – Lapta – Çamlıbel Belediye Başkan Fırat Ataser’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Alsancak – Lapta – Çamlıbel Belediye Başkan Fırat Ataser’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Ziyarette genel faaliyetlerimiz ve yaptıklarımızı anlatırken 2023 yılı içerisinde birlikte çocuklarımız için neleri yapabileceğimizi masaya yatırdık. Ziyarette Tekin Adalı Spor Merkezinde devam eden cimnastik kurslarımız ve sporumuzun bölgede daha yaygın hale getirilmesi konusunda hem fikir olduk. Cimnastik çalışmalarına tüm çocukları dahil edebilecek bir ortam yaratılması gerektiği, tüm spor faaliyetlerinin temelinde cimnastiğin yer aldığı ve her çocuğun spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması konusunda başkan ile birlikte ortak fikirler ortaya koyduk. Belirlediğimiz hedefler dahilinde de ilerleyen günlerde çalışma başlatmayı kararlaştırdık.

Ziyaretlerimizde sevgili dostlarımıza verilmesi için köpek maması götürerek barınakta bulunan dostlarımıza yardım etmeye çalışıp farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.”

Başkan Fırat Ataser ise ziyaretimizden dolayı bizlere teşekkürlerini ileterek, yeni dönem için spor, sanat ve kültürel çalışmaların gelişimi için çalışmaların başlatıldığını söyledi.”